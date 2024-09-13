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Ancelotti sonunda doğru yolu buldu! Arda Güler artık ilk 11 oynayacak

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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, LaLiga'nın 5. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile oynanacak maçta ilk 11'ini belirlediği ve orta sahada Arda Güler'in forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından ligler bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. İspanya LaLiga'da Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Sociedad ile mücadele edecek.

TAKIMIN YILDIZLARI SAKAT

İspanyol devinin başarılı antrenörü Carlo Ancelotti'nin takımında Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ve Jude Bellingham'ın sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymesi düşük ihtimal.

Ancelotti sonunda doğru yolu buldu! Arda Güler artık ilk 11 oynayacak

ARDA İLK 11 OYNAYACAK

İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Carlo Ancelotti'nin ilk 11'le ilgili kararını verdi. Haberde, Tchouameni ve Bellingham'ın maç kadrosuna dahil edilebileceği ancak bu isimlerin karşılaşmaya yedek başlayacakları ifade edildi. Onların yokluğunda orta saha üçlüsünün Federico Valverde, Luka Modric ve Arda Güler'den oluşabileceği öne sürüldü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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