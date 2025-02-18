Ancelotti gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İspanyol devinde İtalyan teknik adamın yeri alması beklenen isimler arasında çok büyük bir sürpriz var.

REAL MADRID'DEN IRAOLA SÜPRRİZİ

Carlo Ancelotti'nin sezon sonu ayrılması durumunda Eflatun-beyazlıların takımın başına geçirmek için gözüne kestirdiği ilk isim belli oldu. Daily Mail'in haberine göre; Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Real Madrid'in başına geçebilir. İspanyol ekibi, Iraola'nın Premier League'deki performansını dikkatle takip ediyor.

Andoni Iraola

PREMIER LİG'DE 5. SIRADA

42 yaşındaki genç teknik adamın çalıştırdığı İngiliz ekibi Bournemouth, 25 haftası geride kalan Premier Lig'de 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 43 puan toplamdı ve 5. sırada yer alıyor.

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Futbolculuk döneminde uzun yıllar Athletic Bilbao'da top koşturan Andoni Iraola, Bournemouth öncesinde sırasıylaAEK Larnaca, Mirandes, Rayo Vallecano'yu çalıştırdı. Genç çalıştırıcıyla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz ekibi Tottenham da ilginiyor.