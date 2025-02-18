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Ancelotti gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi

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Real Madrid, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yerine Premier Lig ekibi Bournemouth'u çalışan İspanyol teknik adam Andoni Iraola'yı getirebilir. İspanyol devi, 42 yaşındaki genç çalıştırıcıyı yakından takip ediyor. Iraola ayrıca, Tottenham'ın da radarında.

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İspanyol devinde İtalyan teknik adamın yeri alması beklenen isimler arasında çok büyük bir sürpriz var.

REAL MADRID'DEN IRAOLA SÜPRRİZİ

Carlo Ancelotti'nin sezon sonu ayrılması durumunda Eflatun-beyazlıların takımın başına geçirmek için gözüne kestirdiği ilk isim belli oldu. Daily Mail'in haberine göre; Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, Real Madrid'in başına geçebilir. İspanyol ekibi, Iraola'nın Premier League'deki performansını dikkatle takip ediyor.

Ancelotti sezon sonunda gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibiAndoni Iraola

PREMIER LİG'DE 5. SIRADA

42 yaşındaki genç teknik adamın çalıştırdığı İngiliz ekibi Bournemouth, 25 haftası geride kalan Premier Lig'de 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgiyle 43 puan toplamdı ve 5. sırada yer alıyor.

TOTTEHNAM DA İLGİLENİYOR

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Athletic Bilbao'da top koşturan Andoni Iraola, Bournemouth öncesinde sırasıylaAEK Larnaca, Mirandes, Rayo Vallecano'yu çalıştırdı. Genç çalıştırıcıyla Real Madrid'in yanı sıra İngiliz ekibi Tottenham da ilginiyor.

Ancelotti gidiyor: Arda'nın yeni hocası belli gibi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Ve balon patlar, troller kaçar…

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