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Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil

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Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e karşı mağlup olan Real Madrid'de, istediği süreleri alamayan Arda Güler hakkında Teknik Direktör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. Ancelotti, Arda Güler'in ilk 11'deki yerine ilişkin soruya 'Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil' yanıtını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e mağlup olan Real Madrid'de sonradan oyuna giren Arda Güler ile ilgili Teknik Direktör Carlo Ancelotti açıklama yaptı.

Oyuna sonradan dahil olan Arda Güler, mücadelenin son bölümünde bir pozisyonda gole çok yaklaştı. Luka Modric'in ortasında savunma arkasına iyi sarkan Arda'nın yaptığı kafa vuruşu Lille kalecisi Lucas Chevalier'de kaldı. Real Madrid kariyerindeki 21. maçına çıkan Arda Güler, Eflatun-beyazlı formayla ilk kez bir maçta sahadan mağlup ayrıldı.

"REKABET ÇOK YÜKSEK"

Arda Güler'in ilk 11'deki yeriyle ilgili gelen soruya Teknik Direktör Carlo Ancelotti şu yanıtı verdi: Arda Güler? Rekabet çok yüksek, ilk 11'de yer bulmak kolay değil. Geçen sezona göre daha fazla şans bulduğunu düşünüyorum. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta La Liga'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Atletico Madrid derbisinde forma şansı bulamamıştı.

Ancelotti'nin Arda Güler'e dedikleri öyle böyle değil
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (2)

Ser_hat:

80 küsürüncü dakikada Lile o kafa golünü atamazsan o formayı giyemezsin. Şampiyonlar liginde o golü atacannnn.

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Kimesterseni:

ben fenerliyim hani Allah var gonul isterki basarili olsun Turk ismini tasimaktan bizi gururlandirsin ama bu cocukta fizik yok zayif, rakabet edemiyor, sure alamadigi surecede teknigini kaybedecek yazik

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