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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya-Fas maçına doğru

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Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Ancelotti, Fas'ı Afrika'nın en iyi takımlarından biri olarak nitelendirirken, Neymar'ın sakatlığı ve takımın turnuva hedefleri hakkında da bilgi verdi. Vinicius Junior ise Brezilya'yı hak ettiği yere çıkarmak istediklerini söyledi.

NEW Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Fas ile yapacakları maça ilişkin, Afrika'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek "Harika bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

İtalyan teknik adam, C Grubu'nda 14 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de yapılacak Brezilya-Fas maçı öncesinde, New York New Jersey Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Turnuvada her takımla mücadele edebilecek durumda olduklarını belirten Ancelotti, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olmasının doğru bir tercih olup olmadığı sorusuna cevap vermenin zor olduğunu dile getirdi. İtalyan teknik adam, " Brezilya'yı temsil ettiğim için çok mutluyum ve başarılı olmak zorundayım." dedi.

Takımın sakatlıklarla mücadele eden yıldız oyuncusu Neymar hakkında bilgi veren İtalyan teknik adam, "Neymar hazır olmak için çok çalışıyor ama gelecek hafta hazır olabilir. Onu sadece oynaması için değil genç oyunculara örnek olması için de milli takıma davet ettik." diye konuştu.

Ancelotti, "Dünya Kupası'nı kazanacağımızı söylemek iddialı olur ama iyi mücadele edeceğiz ve amacımıza ulaşma yolunda iyi hisler besliyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirten İtalyan teknik adam, "Fas, çok iyi bir takım. Onlara çok saygı duyuyorum ve yarın harika bir maç olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

" Brezilya'yı hak ettiği yere tekrar çıkarmak istiyoruz"

Takımın yıldız oyuncularından Vinicius Junior ise "Hayalini kurduğum yerdeyim ve bu fırsatı değerlendirerek şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.

Brezilyalı golcü futbolcu, "Fas, son yıllarda kendini çok geliştirdi. Çok iyi oyuncuları var. Güzel bir maç olacak ve Brezilya, bu maça hazır." ifadelerini kullandı.

Vinicius Junior, "Buraya çok iyi bir turnuva geçirmek için geldik ve bizim için turnuva yarın Fas maçıyla başlayacak." dedi.

Dünya Kupası'nı daha önce 5 kez kazanan ancak 2002 yılından bu yana kupa özlemi çeken Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki beklentisine ilişkin ise golcü futbolcu, şunları kaydetti:

"Buraya tarih yazmak için geldik. Brezilya'yı hak ettiği yere tekrar çıkarmak istiyoruz. Zirveye tekrar ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Son Dünya Kupası yarı finalisti ve bu turnuvadaki ilk rakipleri Fas hakkında Vinicius Junior, "Fas, daha önce yaptıkları gibi sürprizlere imza atabilir. Yarın kesinlikle harika bir maç olacak." yorumunu yaptı.

Grubun diğer maçında ise Haiti ile İskoçya, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te Boston Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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