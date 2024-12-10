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Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor

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Yunan ekibi Panathinaikos forması giyen Anastasios Bakasetas'ın, şampiyonluk yaşadığı eski takımı Trabzonspor'a dönmek istediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği iddia edildi.

Ülkemizde Alanyaspor ve Trabzonspor'da forma giydikten sonra Türkiye'den ayrılıp ülkesinin takımlarından Panathinaikos'a transfer olan Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig'e geri döneceği iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR'A GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Yunan futbolcunun bordo-mavililere geri dönmek istediği kaydedildi. Sözcü'nün haberine göre, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in de bu talebe onay verdiği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği öne sürüldü.

FIRTINA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig, 2022-2023 sezonunda ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Bordo-mavili formayla 122 maça çıkan Bakasetas, bu karşılaşmalarda 33 gol ve 24 asistle takımına katkı yapmıştı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETMİŞTİ

Geçen sezon devre arasında Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'a veda eden Anastasios Bakasetas, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Havalimanının iç hat terminalinde bordo-mavili taraftarlar tarafından tezahüratlarla uğurlanan 30 yaşındaki futbolcu, o dönem futbolseverlerle fotoğraf da çektirmişti.

BAKASETAS'IN SEZON PERFORMANSI

Anastasios Bakasetas, Panathinaikos formasıyla bu sezon 25 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu, Yunanistan Milli Takımı'nda ise 6 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan yunan yıldızın takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

YUNAN YILDIZIN KARİYERİ

Asteras Tripolis altyapısında futbola başlayan Anastasios Bakasetas daha sonra Thrasyvoulos, Aris Selanik, Panionis, AEK Atina ve Alanyaspor formaları giydi. Bordo-mavililer, 2020-2021 sezonu devre arasında 3 milyon euro karşılığında Yunan on numarayı renklerine bağlamıştı.

Anastasios Bakasetas, Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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