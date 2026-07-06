Söke'de ANALİG Türkiye Güreş Finalleri başladı

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen ANALİG Türkiye Güreş Finalleri başladı. Organizasyonda 49 ilden 700 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için mindere çıktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen ANALİG Türkiye Güreş Finalleri, sporcuların yoğun katılımıyla başladı. 9 Temmuz'a kadar sürecek olan organizasyona Türkiye'nin 49 ilinden 700 sporcu ile 100 hakem ve antrenör katılıyor. Söke'de düzenlenen finallerde kızlar serbest, erkekler serbest ve grekoromen stillerinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek organizasyonda sporcular, Türkiye şampiyonluğu için minderde ter dökecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen finallerde genç güreşçiler dereceye girebilmek için mücadele edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen hakem, antrenör ve görevlilere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı