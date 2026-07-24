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ANALİG Bocce'de 18 Kentten Takımlar Yarıştı

ANALİG Bocce'de 18 Kentten Takımlar Yarıştı
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Afyonkarahisar'da düzenlenen ANALİG Bocce 2. Etap müsabakaları sona erdi. 18 ilden takımların katıldığı turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde başarılı olan takımlar Türkiye Birinciliği'ne katılmaya hak kazandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Bocce 2. Etap 1. Grup müsabakaları, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde tamamlandı.

Üç gün süren organizasyona Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere toplam 18 kentten 16 kız ve 16 erkek takım katıldı.

Müsabakalar sonunda gruplarında başarılı olan takımlar, ANALİG Türkiye Birinciliği'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Kızlar kategorisinde Türkiye Birinciliği'ne katılmaya hak kazanan iller; Isparta, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Mersin, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Yalova oldu.

Erkekler kategorisinde ise Isparta, İstanbul, Hatay, Mersin, Eskişehir, Kocaeli, Uşak ve Ankara takımları Türkiye Birinciliği'ne katılma hakkı kazandı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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