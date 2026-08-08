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Eskişehir masa tenisi takımları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı

Eskişehir masa tenisi takımları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Bölge Elemeleri'nde Eskişehir Kız Takımı grup ikincisi, Erkek Takımı ise grup üçüncüsü oldu. Her iki takım da 27-29 Ağustos 2026'da Artvin'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil edecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Masa Tenisi Bölge Elemeleri'nde mücadele eden Eskişehir Kız Takımı grup ikincisi, Erkek Takımı ise grup üçüncüsü oldu.

ANALİG Masa Tenisi Bölge Elemeleri, 4-6 Ağustos 2026 tarihleri arasında Muğla'da gerçekleştirildi. Her grupta 10 ilin yer aldığı organizasyonda mücadele eden Eskişehir kafilesi önemli bir başarıya imza attı. Eskişehir Kız Takımı grup ikincisi, Erkek Takımı ise grup üçüncüsü olarak başarılı bir performans sergiledi. Elde edilen derecelerle hem kız hem de erkek takımı, 27-29 Ağustos 2026 tarihlerinde Artvin'de düzenlenecek ANALİG Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcuları ve antrenörleri tebrik edip, Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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