Anadolu Yıldızlar Ligi Kaykay Türkiye Birinciliği Tamamlandı

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kaykay Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Merkezi Spor Salonu Kaykay Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, 11 farklı ilden 40 sporcu Türkiye birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Ev sahibi Karaman'ın yanı sıra Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Kocaeli ve Yalova illerinden gelen sporcular, 2 gün boyunca hünerlerini sergiledi. Erkekler kategorisinde İstanbul takımı 250 puanla Türkiye birincisi olurken, Bursa 143 puanla ikinci, Denizli 133 puanla üçüncü, Antalya ise 72 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Kızlar kategorisinde ise Bursa 250 puanla şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü ve aynı zamanda Kaykay Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Bardak, Spor Şube Müdürü Mehmet Baskın, Karaman Kaykay İl Temsilcisi Yunus Erman ve Tesis Amiri Ahmet Ömre Türe tarafından takdim edildi.

Organizasyon boyunca ortaya konan performanslar, seyircilerden büyük beğeni toplarken, sporcuların centilmence mücadelesi takdirle karşılandı. - KARAMAN