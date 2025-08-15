Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Finalleri Karabük'te Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Finalleri Karabük'te Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol yarı final müsabakaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 300 sporcunun katıldığı organizasyonda erkek takımları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda, kız takımları ise Yenişehir Spor Salonu'nda mücadele ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) basketbol yarı final müsabakaları, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, törende yaptığı konuşmada sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak tüm takımlara başarı diledi.

Müsabakalara Amasya, Artvin, Çorum, Düzce, Erzurum, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'tan toplam 300 sporcu ve idareci katılıyor. Erkek takımları Yeni Mahalle Spor Salonu'nda, kız takımları ise Yenişehir Spor Salonu'nda mücadele ediyor.

Açılış törenine İl Müdürü Güven'in yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu, Bakanlık ANALİG Koordinatörü Gökhan Gençkol, ilçe müdürleri, şube müdürleri, idareciler ve sporcular katıldı.

Karabük'te spor şölenine dönüşen organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, genç basketbolcular final için parkede ter döküyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.