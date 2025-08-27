Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 8 Madalya Kazandı

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Taekwondo Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Taekwondo Takımı, şampiyonaya damga vurdu.

Şampiyonanın ilk gününde Poomsae Kategorisi Takım olarak Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Üniversitesi öğrencileri, bireysel müsabakalarda da büyük başarılar elde etti. Freestyle Kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, Buse Yavuz ise Avrupa üçüncülüğü elde etti. Tanınmış Poomsae Bireysel Kategorisinde ise Buse Yavuz gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Kyorogi müsabakalarının sürdüğü ikinci günde Anadolu Üniversitesi sporcuları madalya kürsüsünü bırakmadı. Sıla Nur Gençer (67 kilogram) Avrupa Şampiyonu olurken, Saliha Küçüksolak (53 kilogram) Avrupa ikinciliği ve Muhammed Fatih Adilovic (68 kilogram) Avrupa üçüncülüğü elde etti.

Toplamda 8 madalya ve 1 kupa kazanıldı

Şampiyonanın devamında kürsü başarısı süren Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, 58 kilogram kyorogi kategorisinde Deniz Dağdelen ve +87 kilogram kyorogi kategorisinde Sergen Curabaz ile altın madalyaya ulaşarak Avrupa şampiyonu oldu. Muhammet Ferhat Saroğlu ise gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Taekwondo Takımı, farklı kategorilerde kazandığı bu derecelerle uluslararası alanda ülkemizi ve gururla temsil etti. Şampiyona sonunda Anadolu Üniversitesi öğrenciler toplamda 8 madalya ve 1 kupa kazanarak, EUSA Genel Sıralaması'nda ikinci, EUSA Dövüş Sporları Şampiyonası'nda ise yine ikinci oldu.

Rektör Adıgüzel'den tebrik mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, elde edilen başarının üniversite ve ülke adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin uluslararası bir şampiyonada göstermiş oldukları üstün performans bizleri son derece mutlu etti. Taekwondo Takımımız, disiplinli çalışmalarıyla yalnızca Anadolu Üniversitesi'ni değil, ülkemizi de en iyi şekilde temsil etti. Öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Üniversitemizin spora verdiği önem, öğrencilerimizin elde ettiği bu başarılarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Avrupa'da kazanılan madalyalar, gençlerimizin potansiyelini ve azmini kanıtlamaktadır. Anadolu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." - ESKİŞEHİR