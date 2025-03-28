Anadolu Üniversitesi Sporcuları Avrupa Taekwondo Şampiyonasında Mücadele Edecek

Anadolu Üniversitesi sporcuları, 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da düzenlenecek Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve üniversiteyi temsil edecek.

Milli takıma seçilen başarılı sporcular uluslararası arenada mücadele edecek olmanın gururunu yaşıyor. Şampiyonada Anadolu Üniversitesinden dört sporcu ülkemizi temsil edecek. 18-30 yaş Kadın Ferdi kategorisinde Büşra Özden, 18-30 yaş Pair kategorisinde Buse Yavuz, 18 yaş üstü Freestyle Ferdi kategorisinde Gülsena Karakuyulu ve 18 yaş üstü Mix kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ile Gülsena Karakuyulu mücadele edecek. Anadolu Üniversitesi sporcularının Avrupa Şampiyonası'nda önemli başarılara imza atması beklenirken Üniversite sporculara tam destek veriyor. - ESKİŞEHİR