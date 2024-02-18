Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Turgutluspor'a 2-0 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, evinde karşılaştığı Manisa temsilcisi Turgutluspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftada Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan Turgutluspor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Manisa ekibinin gollerini 29. dakikada Alperen Aydın ve 58. dakikada da Tolga Cevher kaydetti. - ESKİŞEHİR