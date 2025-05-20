Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Dördüncü Kez Şampiyon

Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı Dördüncü Kez Şampiyon
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Eskişehir'de düzenlenen TÜSF Hentbol Süper Ligi finallerinde Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, namağlup olarak grup lideri olarak playoff'lara yükseldi ve finale çıkarak İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ni 38-27 mağlup ederek dördüncü kez şampiyon oldu.

Eskişehir'in ev sahipliği yaptığı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Süper Ligi finallerinde, B Grubu'nda mücadele eden ve Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Kadın Hentbol Takımı, tüm rakiplerini mağlup ederek namağlup şekilde grup lideri olarak playoff'lara yükseldi.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Hentbol Süper Ligi Yarı finallerinde Aksaray Üniversitesi ile karşılaşan Anadolu Üniversitesi, sahadan 38-24'lük skorla galip ayrılarak finale adını yazdırdı. Final müsabakasında ise İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ile karşılaşan Anadolu Üniversitesi, üstün oyununu bu maçta da sürdürüp rakibini 38-27'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sonuçla birlikte Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı, TÜSF Hentbol Süper Ligi'nde üst üste dördüncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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