Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Kampa Girdi

Anadolu Üniversitesi Futbol Takımı Kampa Girdi
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Anadolu Üniversitesi futbol takımı, 1. Etap kamp çalışmaları için Kızılcahamam'da 29 Temmuz 2025 tarihinde başladı. 10 gün sürecek kamp dönemi, yoğun antrenmanlarla geçecek.

Anadolu Üniversitesi futbol takımı, 1. Etap kamp çalışmalarına 29 Temmuz 2025 tarihinde Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

10 gün sürecek olan kamp dönemi boyunca teknik heyet eşliğinde yoğun antrenman programı uygulanacak. Kampın 7 Ağustos 2025 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Takım ilk etap kampının ardından, 2. Etap çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Hazırlık süreci boyunca kamp kadrosunda toplam 18 futbolcu yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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