Anadolu Üniversitesi Eskişehir Medya Turnuvası Kuraları Çekildi

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Medya Turnuvası Kuraları Çekildi
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in öncülüğünde düzenlenen Eskişehir Medya Turnuvası'nın kuraları çekildi. Turnuvada dört takım şampiyonluk için yarışacak.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in girişimleri ile organize edilen ve Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Anadolu Üniversitesi Eskişehir Medya Turnuvası" kuraları çekildi.

Fikstürün belirlenmesi için düzenlenen kura törenine Anadolu Üniversitesi SKS Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi başta olmak üzere turnuvada yer alacak olan takımların temsilcileri katıldı. Anadolu Üniversitesi SKS Spor İşleri Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi kura çekiminde şunları söyledi:

"Turnuva, Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in girişimleri ile düzenleniyor. Yıl içerisinde 2000 öğrenci ile spor faaliyetleri yürütüyoruz bunun dışında da personelimizin yer aldığı spor müsabakaları organize ediliyor. Aynı zamanda Üniversite dışındaki kurumlarla da bu tür spor müsabakaları düzenliyoruz. Bu yıl ilk defa Eskişehir'de Medya Kuruluşlarında faaliyet gösteren basın mensuplarını dahil edeceğimiz bir turnuva gerçekleştireceğiz. Umarım bu turnuva önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelecek."

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Medya Turnuvası kapsamında "Anadolu Üniversitesi", "Kanal 26", "Press" ve "Ajanslar" olmak üzere dört takım şampiyon olmak için mücadele edecek. 20 Mayıs Salı günü başlayacak olan turnuva iki hafta sürecek ve şampiyon 29 Mayıs Perşembe günü belli olacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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