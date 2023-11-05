Anadolu Üniversitesi Elazığspor'a Deplasmanda Yenildi

Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi, Elazığspor deplasmanında 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayarak 3-2 mağlup oldu. Elazığspor, son dakika penaltı golüyle galibiyeti elde etti.

Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi, ilk yarıyı 2 farkla önde kapattığı Elazığspor deplasmanında üstünlüğünü koruyamadı ve 3-2 mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi Elazığspor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Eskişehir ekibi, İbrahim Zeytin'in 3. ve 7. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve devreye bu skorla girildi. Karşılaşmanın ikinci yarısı ev sahibi takımın baskılı planıyla başladı. Elazığspor 48. dakikada Burak Yamaç'ın golüyle farkı 1'e indirirken, 3 dakika sonra Çağrı Yağız Yasak skoru eşitleyen golü attı. Başa baş geçen mücadelede Elazığspor 90+7. dakikada penaltı kazandı. Oyuna sonradan dahil olan Cengizhan Akgün penaltıyı gole çevirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 3 puanı hanesine yazdıran Elazığspor 10 puanla 8. sıraya yükselirken, 9 maçta 11 puan toplayan Anadolu Üniversitesi 7. sırada kaldı. - ESKİŞEHİR