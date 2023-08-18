Anadolu Üniversitesi, Ayvalıkgücü Belediyespor'u mağlup etti

TFF 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Eskişehir'in profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi olan Anadolu Üniversitesi, yaklaşık 10 gündür Afyonkarahisar'da hazırlık kampına devam ediyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Anadolu Üniversitesi, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

Eskişehir'in profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi olan Anadolu Üniversitesi, yaklaşık 10 gündür Afyonkarahisar'da hazırlık kampına devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Afyonkarahisar kampındaki son hazırlık karşılaşmasında TFF 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belelediyespor ile karşı karşıya geldi. Eskişehir temsilcisi mücadele gücü yüksek geçen maçta rakibini 2-1 yendi. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi Kulüp Başkanı Galip Özsarı'nın da izlediği öğrenildi. Anadolu Üniversitesi hazırlık kampındaki diğer hazırlık karşılaşmalarında ise İnegölspor, Efeler 09 Sk ve Erbaaspor ile mücadele etti.

Anadolu Üniversitesi futbol takımının Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynadığı maçın ardından Eskişehir'e dönerek hazırlıklarına devam etmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR