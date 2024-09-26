Anadolu Efes ve Okyanus Kolejleri İş Birliğini 4 Yıl Daha Uzattı

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Okyanus Kolejleri arasındaki 8 yıldır devam eden iş birliği anlaşması 4 yıl daha uzatıldı.

"Geleceğe birlikte oynuyoruz, yeteneği başarıya dönüştürüyoruz." sloganıyla eğitimi ve sporu buluşturan iş birliğinin yeni dönem anlaşması, Okyanus Kolejleri'nin Kemerburgaz Kampüsü'nde gerçekleştirilen toplantıda duyuruldu.

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray'ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz'ın yanı sıra lacivert-beyazlı oyuncular Derek Willis, Salih Altuntaş ve Kaan Onat katıldı.

Toplantısında konuşan Alper Yılmaz, eğitimin önemine değinerek, "Eğitimin ve sporun, birbirini tamamlayan iki önemli parça olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Efes olarak, altyapımızda yer alan genç sporcularımızın eğitimine öncelik veriyoruz. Onların iyi birer basketbolcu olmalarının yanı sıra iyi eğitim almış, örnek sporcular olarak yetişmesini istiyoruz." dedi.

Yılmaz, kulüp olarak eğitime büyük önem verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Türk basketbolunun geleceğine yatırım yapma vizyonumuz çerçevesinde ülkemizin en nitelikli eğitim kurumlarından Okyanus Kolejleri ile olan iş birliğimizi geliştirerek sürdürüyoruz. 8 yıldır süren iş birliği kapsamında 480 öğrencinin eğitim ve spor hayatına katkı sağladık. 8 öğrenci, Anadolu Efes Spor Kulübünün A takımına seçildi. Şu an 60'tan fazla altyapı oyuncumuz Okyanus Kolejleri'nde eğitim alıyor. Altyapıda kadro planlamasını yaparken, dersleri iyi olan oyuncularımızı seçerek motivasyon sağlamaya çalışıyoruz. Yani karnedeki notlar da bizim için yetenek kadar önem taşıyor. Okyanus Kolejleri'nin desteği ile genç yetenekleri geleceğe hazırlıyoruz. Farklı projelerle zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bu anlamlı iş birliğinden dolayı çok mutluyuz."

Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray da "Anadolu Efes ile sporcu eğitimi konusunda iş birliğimizi 4 yıl daha uzatarak yeni bir döneme taşıdığımız için çok mutluyuz. Genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulunmak ve Türk basketboluna hizmet etmek Okyanus Kolejleri olarak bize gurur veriyor. Ülkemizi, farklı alanlarda iyi eğitim almış gençlerin geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sporcular, eğitimin önemini gündemde tutan en önemli rol modeller arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların görüşleri

Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Derek Willis ise iyi eğitimli sporcuların daha başarılı kariyer oluşturduğunu anlatarak, "Sporcular, yeteneklerini iyi bir eğitimle birleştirdikleri zaman altyapılardan daha donanımlı oyuncular olarak çıkıyorlar. İyi bir eğitim hayatı olan sporcular, iyi ve uzun bir kariyer oluşturmada daha başarılı oluyor. Bu iş birliğinin diğer spor kulüplerine ve okullara da örnek olmasını diliyorum. Türkiye'deki kolejlerde gençlerin aldığı basketbol eğitimi ve tesislerin durumu ABD'deki standartların üstünde." diye konuştu.

Okyanus Kolejleri'nden mezun Salih Altuntaş da iki kurum arasındaki iş birliğinin önemini anlatarak, "Anadolu Efes ile Okyanus Kolejleri'nin çıktığı spor ve eğitim yolculuğu hayatımı değiştirdi. Şu an hayalini kurduğum kulüpte, Anadolu Efes'te birbirinden yetenekli oyuncularla beraber oynuyorum. Kariyer hikayemin, öğrenci arkadaşlarıma da ilham vermesini umuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Okyanus Kolejleri'nde eğitim hayatına devam eden Kaan Onat da "Genç oyuncuların en iyi şekilde yetişmesi amacıyla iş birliğine imza atan okuluma ve Anadolu Efes'e çok teşekkür ediyorum. Eğitimle sporu birleştiren anlaşmanın sonuçlarından biri olarak Anadolu Efes'in altyapısına kabul edildiğim ve milli takıma yükselme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Hem spor kariyerimde hem de eğitim hayatımda başarılı olmak için çok çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.