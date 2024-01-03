Anadolu Efes, Valencia Basket'e mağlup oldu

SALON: Pabellon Fuente de San Luis

HAKEMLER: Damir Javor, Joseph Bissang, Arturas Sukys

VALENCIA BASKET: Harper 10, Reuvers 10, Anderson 2, Lopez-Arostegui 7, Chris Jones 15, Inglis 14, Jovic 2, Toure 4, Robertson, Davies 15, Ojeleye 14

ANADOLU EFES: Larkin 20, Beaubois 8, Bryant 13, Thompson 12, Pleiss 11, Hollatz, Oturu 6, Daum 3, Tyrique Jones 15

1'İNCİ PERİYOT: 18-18

DEVRE: 43-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-66

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 18'inci haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 mağlup oldu. Karşılaşmada Anadolu Efes'te Shane Larkin 20 sayıyla oynadı. Bu sonucun ardından Valencia Basket EuroLeague'deki 10'uncu galibiyetini elde ederken, üst üste 5'inci kez parkeden yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes ise 11'inci mağlubiyetini aldı.