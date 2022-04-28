Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'da

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor, Fernando Rocha, Gytis Vilius

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da maçı tribünden takip etti.