Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yenerek 6. galibiyetini aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 85-75 yenerek 6. galibiyetini elde etti. TOFAŞ ise 5. kez yenildi.

İSTANBUL, -

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Umut Özgün Ergün

ANADOLU EFES: Thompson 11, Erten Gazi 10, Hollatz 8, Willis 13, Zizic 9, Beaubois 20, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca, Ercan Osmani 14

TOFAŞ: Winston 18, Mustafa Kurtuldum 1, Sakic 8, Wiley 6, Homesley 12, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Batın Tuna, Tolga Geçim 7, Ege Demir 6, Obrien 17

1'İNCİ PERİYOT: 21-21

DEVRE: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-58

Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Tofaş'ı 85-75 mağlup etti.

Bu sonuçla ev sahibi takım ligdeki 6'ncı galibiyetini elde etti. Tofaş ise 5'inci kez mağlup oldu.