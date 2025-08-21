Anadolu Efes'ten Özel Sporculara Basketbol Eğitimi

ANADOLU Efes Spor Kulübü, One Team projesi kapsamında Özel Sporculara basketbol eğitimi verdi.

Geçtiğimiz senelerde imza attığı projelerle EuroLeague tarafından 2019 ve 2020 yıllarında üst üste iki kez "Avrupa'nın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştiren Takımı" seçilen Anadolu Efes, 2024-2025 sezonu One Team projesini Antalya'da Corendon Turizm Grubu, ZİÇEV (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) ve Muratpaşa Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdi.

Turkish Airlines EuroLeague'in kurumsal sosyal sorumluluk programı kapsamında Anadolu Efes, bu yıl engellerin ötesinde eşitliği teşvik eden anlamlı bir projeye öncülük etti. Anadolu Efes'in One Team projesinde özel eğitime gereksinimi olan bireylerin kendilerine yeten, bağımsız bireyler olmalarını sağlamak amacıyla çalışan ZİÇEV'in özel sporcularına basketbol aracılığı ile sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verildi.

Antalya'da gerçekleştirilen One Team projesinde parkeye çıkan 15 özel sporcu, basketbol aracılığıyla hem kendilerini ifade etme hem de sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılma fırsatı buldu. Fiziksel aktiviteyle birlikte bu antrenmanlarda, sporun birleştirici gücüyle özgüven ve dayanışma ön plana çıktı. Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanlar, sporcuların hem fiziksel hem kişisel gelişimini destekleyecek şekilde hazırlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin basketbol antrenörü İrgecan Işık, One Team Koçu olarak antrenmanlarda yer aldı. Anadolu Efes One Team Elçisi Erkan Yılmaz çalışmalara dahil olarak çocuklara ilham oldu.

Birçok farklı temanın işlendiği ve toplamda 8 hafta süren projeye 12-25 yaş aralığında 15 özel sporcu katılım sağladı. 8 hafta süren projede, iletişim, takım olma, özgüven, motivasyon, problem çözme ve sorumluluk gibi farklı konular atölye çalışmaları ve uygulamalı antrenmanlarla ele alındı. Her hafta belirli bir tema etrafında şekillenen antrenmanlar, katılımcıların hem bireysel hem de sosyal becerilerini geliştirmeleri hedeflendi. Sporun disiplininden ve eğlenceli yönlerinden faydalanarak hazırlanan içerikler, özel sporcuların günlük yaşamlarında da kullanabilecekleri kazanımlar edinmelerini sağladı. Projenin sonunda ise katılımcıların gelişimleri gözle görülür biçimde fark edildi; artan özgüvenleri, kurdukları sosyal bağlar ve sergiledikleri takım ruhu, programın en değerli çıktıları arasında yer aldı.

One Team projesinin son haftasında, katılımcılar hem sporun hem de eğitici etkinliklerin gücünü bir arada deneyimleyerek önemli bir başarıya imza attılar. Özlem Subaşı liderliğinde kurabiye yapma atölyesiyle birlikte grup çalışmasını pekiştiren katılımcılar, birlikte hareket etmenin, yardımlaşmanın ve sorumluluk almanın önemini bir kez daha keşfettiler. Her bir katılımcı, bireysel becerilerini geliştirirken takım ruhunun ne kadar güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu fark etti. Proje boyunca edinilen deneyimler, sadece eğitsel anlamda değil, katılımcıların kişisel gelişimlerine de katkı sağladı. Aynı zamanda, sorumluluk duygusunun güçlenmesi ve sosyal bağların artması da önemli kazanımlar arasında yer aldı. Gün sonunda katılımcılar, Antalya'nın simge noktalarından biri olan Üç Kapılar'da hatıra fotoğrafı çektirdi.

2023-2024 sezonundan beri Anadolu Efes forması giyen başarılı forvet Erkan Yılmaz, One Team projesinin bu seneki elçisi oldu. Proje kapsamında Erkan Yılmaz, antrenmanlara katılarak takım ruhunun ve iletişimin önemini vurguladı. Katılımcılarla birebir ilgilenen Yılmaz, hem saha içi hem de saha dışı deneyimlerini paylaşarak takım ruhunun, azmin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Katılımcılarla basketbol oynayan, sohbet eden ve etkinliklere aktif olarak katılan Erkan Yılmaz, onların özgüven kazanmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağladı.

Anadolu Efes One Team Projesiyle Katılımcıların Sosyal ve Bireysel Gelişimi Hedeflendi

Muratpaşa Belediyesi'nin basketbol antrenörü İrgecan Işık, One Team Koçu olarak tüm süreci yakından yönetti. Katılımcı sporcularla birebir ilgilenen İrgecan Işık, onların gelişim alanlarına göre şekillendirdi. Saha içindeki disiplinle, saha dışındaki anlayış ve destek birleşince; özel sporcuların özgüvenlerinin güçlendiği, sosyal etkileşimlerinin arttığı bir ortam oluştu.