Anadolu Efes, Süper Ligi 21. Galibiyetini Aldı

Anadolu Efes, Süper Ligi 21. Galibiyetini Aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında Anadolu Efes, evinde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 mağlup ederek 21. galibiyetini aldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Burak Yılmaz

Anadolu Efes : Larkin 2, Thompson 2, Smits 15, Burak Can Yıldızlı 11, Nwora 10, Rıdvan Öncel 4, Dozier 7, Doğuş Özdemiroğlu 5, Erkan Yılmaz 8, Willis 12?

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Arda Berk Kaya 9, Ata Kahraman 13, Bora Satır 3, Yesukan Onar 3, Emircan Koşut 9, Aybars Varlı 3, Sajus 11, Bruinsma 14, Halil Ertuğrul Şenol, Emin Demir Demirörs, Murat Göktaş

1. Periyot: 18-13

Devre: 43-25

3. Periyot: 57-52

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 76-65 yendi.

Bu sonuçla 2 maçı eksik lacivert-beyazlı takım, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 17. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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