Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Mersinspor'u 93-80 mağlup ederek 14. maçında 8. galibiyetini aldı. Mersinspor ise 10. kez kaybetti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes : Loyd 8, Lee 9, Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Fenemen, Dozier 8, Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Jones

Mersinspor: Cowan 8, Cruz 11, Ege Tırpancı 4, White 13, Chassang 4, Olaseni 13, Cobbs 14, March 9, Leon Apaydın 4, Koray Çekici

1. Periyot: 23-16

Devre: 52-43

3. Periyot: 72-67

Beş faulle çıkan: 38.46 David Mutaf ( Anadolu Efes )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Mersinspor'u 93-80 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, 14. maçında 8. galibiyetini elde etti. Akdeniz temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
500

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor

ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

Alperen Şengün 53 saniyede kabusu yaşadı

Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

