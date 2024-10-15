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Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi

Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi
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THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv'e 93-91 mağlup oldu. Maçta en skorer isim 23 sayı atan Saben Lee oldu.

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic, Maxime Boubert

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV: Hoard 18, Lee 23, Menco 4, Sorkin 9, Dibartolomeo 3, Rivero 10, Cohen 5, Randolph 7, Blatt 14

ANADOLU EFES: Larkin 8, Beaubois 10, Nwora 21, Smits 3, Thompson 10, Johnson 1, Poirier 22, Doğuş Özdemiroğlu 4, Ercan Osmani 7, Oturu 2, Willis 3

1'İNCİ PERİYOT: 23-24

DEVRE: 52-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-74

THY EuroLeague'in 3'üncü haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'e 93-91'lik skorla mağlup oldu. Sırbistan'ın Belgrad şehrinde Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakanın en skorer ismi İsrail ekibinde 23 sayı üreten Saben Lee oldu. Bu sonucun ardından Maccabi Playtika Tel Aviv, EuroLeague'deki 2'nci galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise 2'nci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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