Anadolu Efes, LDLC Asvel'i mağlup etti

SALON: Sinan Erdem Spor

HAKEMLER: Emilio Perez, Saso Petek, Kristaps Konstantinovs

ANADOLU EFES: Larkin 18, Clyburn 19, Beaubois 14, Zizic 11, Ercan Osmani, Willis 7, Thompson 14, Erkan Yılmaz, Hollatz, Jones 6, Melih Tunca

LDLC ASVEL: Lee 11, Jackson 9, Luwawu-Cabarrot, Lauvergne 13, Fall 7, de Colo 25, Egbunu 2, Scott 15, Noam, Ndiaye 2

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

İLK YARI: 43-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-56

Euroleague'in 3'üncü hafta maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı LDLC Asvel'i 89-84 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Euroleague'de geçen 3 hafta sonunda ilk galibiyetini aldı. Asvel ise henüz galibiyetle tanışamadı. Karşılaşmanın en skorer ismi Asvel'de 25 sayı kaydeden Nando de Colo oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda iki takımda dengeli başladı. Mücadelenin ilk 1 dakika 54 saniyesinde sayı olmazken ilk sayı Anadolu Efes'te Larkin'in uzak mesafeden bulduğu 3'lük ile geldi. Karşılıklı sayılarla geçen ilk 6 dakika sonrası Anadolu Efes'te Beaubois'in boyalı alanda etkili oyunu ile sahne almasıyla Asvel mola aldı: 10-2. Anadolu Efes, Zizic ile her ne kadar pota altı oyununda etkisini gösterse de mola sonrası oyuna ağırlığını koyan de Colo'dan gelen üst üste sayılara engel olamadı: 17-17. Çekişmeli geçen ilk çeyrek 24-24 berabere bitti.

İkinci periyodun ilk hücumlarında iki takımda sayı üretemezken Asvel'de Jackson, pota altından bulduğu sayı ile karşılaşmada ilk kez takımını öne geçirdi: 24-26. Oyunun devamında Anadolu Efes'te Clyburn dominant bir oyun ortaya koydu ve üst üste iki hücumda 4 sayı ile takımını öne geçirdi: 31-26. Bir süre dengeli oyun sürerken Asvel'de Lee ve Fall dikkat çeken isimler oldu. Bu oyunculara karşılık Anadolu Efes'te Larkin'den gelen serbest atışlar sonrası sayılar gelirken karşılaşmanın ilk yarısına 11 sayı ile damga vuran Clyburn, Anadolu Efes'i soyunma odasına önde götürdü: 43-35.

Üçüncü periyoda çok hızlı giren Anadolu Efes, Thompson'un içeriden bulduğu sayı ile karşılaşmada çift haneli farkı eline aldı: 50-40. Clyburn ve Beaubois ile kontrolü eline alan Anadalu Efes'e karşılık Asvel'de de Colo bulduğu 3'lükle farkı 11 sayıya kadar indirdi: 67-56. Üst üste bulduğu sayılar ile üçüncü periyotta de Colo takımını ayakta tutmak istese de Anadolu Efes'te Beaubois'e engel olamadı. Anadolu Efes, Beaubois ile süre biterken bulduğu 3 sayı ile son çeyreğe önde girdi ve farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 70-56. Son çeyrekte 7 dakika kala tempo düşerken iki takımda sayı bulmakta zorlandı: 70-58. Asvel son dakikalarda farkı düşürse de Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-84 skorla galip ayrıldı.

ANADOLU EFES'İN 804'ÜNCÜ AVRUPA MAÇI

Anadolu Efes, Euroleague'in 3'üncü haftasında karşılaştığı LDLC Asvel maçı ile birlikte Avrupa Arenası'ndaki 804'üncü maçına çıktı. Anadolu Efes, Avrupa'da oynadığı 803 karşılaşmada; 455 galibiyet ve 348 mağlubiyet aldı. Öte yandan mavi-beyazlı ekip, Euroleague'de ise 556'ncı maçına çıktı. Parkeden 89-84 galip ayrılan Anadolu Efes, bu sonucun ardından da Euroleague'deki 299'uncu galibiyetini elde etmiş oldu.

ANADOLU EFES, ASVEL'E KARŞI TOPLAMDA 13 KEZ ÜSTÜNLÜK KURDU

Fransız temsilcisi LDLC Asvel ile Anadolu Efes, bu karşılaşma ile 17 kez karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlı ekip, bu 17 karşılaşmada; 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile parkeden ayrıldı. FIBA organizasyonlarında oynanan 6 maçta ise Anadolu Efes 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken, EuroLeague'de oynanan 11 karşılaşmada Anadolu Efes 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşarak rakibine bu anlamda üstünlük kurdu.

BU SEZON EUROLEAGUE'DEKİ İLK GALİBİYET

Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Fransa ekibi LDLC Asvel'i 89-84 mağlup ederek Euroleague'deki ilk galibiyetini de almış oldu. Mavi-beyazlı ekip, daha önce deplasmanda Barcelona'ya 91-74, evinde ise Real Madrid'e 80-103 mağlup olmuştu. LDLC Asvel ise 3'üncü maçında da galibiyet alamadı. Fransız ekibi önceki iki karşılaşmada önce Kızılyıldız'a 94-73, sonra Partizan'a 62-88 yenilmişti.