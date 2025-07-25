Anadolu Efes, Isaia Cordinier ile Anlaştı

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Anadolu Efes, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fransız oyuncu Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı. Cordinier, önceki sezonunu Virtus Bologna'da geçirdi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandı.

YENİ sezon hazırlıklarında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Anadolu Efes sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada Isaia Cordinier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Mavi-beyazlılar, Isaia Cordinier ile 2 sezonluk sözleşme imzaladı

Isaia Cordinier, üç sezon formasını giydiği Virtus Segafredo Bologna ile yollarını ayırmıştı.

28 yaşındaki Fransız oyuncu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanırken geçtiğimiz sezon Virtus Bologna formasıyla toplam 34 EuroLeague maçına çıktı. Isaia Cordinier, müsabaka başına 12.0 sayı, 3.9 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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