Anadolu Efes'te Cordinier ameliyat oldu
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Fransız oyuncu Isaia Cordinier'in ameliyat edildiği duyuruldu.
Lacivert beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Isaia Cordinier, bugün ülkesi Fransa'da ameliyat oldu. Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, sporcumuzun sahalardan yaklaşık 4 ay uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Can Öcal