Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Ercan Osmani: 'Hak ettiğimiz şampiyonlukları kazanmak istiyoruz'

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Ercan Osmani, yeni oluşan kadroyla kulübün hak ettiği şampiyonlukları kazanmak istediklerini söyledi.

Ercan Osmani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadro ile teknik ekipteki değişim ve yeni sezonla ilgili değerlendirmede bulundu.

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki üst üste iki şampiyonluktan sonra geçen sezon play-off'lara kalamamasının takım için ekstra motivasyon kaynağı olacağını belirten milli oyuncu, "Üst üste iki şampiyonluktan sonra play-off'lara girememek takım açısından üzücü. Yeni oluşan bu kadroyla Anadolu Efes'in hak ettiği şampiyonlukları kazanmak istiyoruz. İnşallah başarabiliriz. Anadolu Efes olarak her zaman oynadığımız tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"THY Avrupa Ligi'nde kolay maç yok"

Ercan Osmani, 5 Ekim'de başlayacak THY Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında İspanya ekipleri Barcelona ve Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes'in bu sezon istenilen başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Şu anda yeni sezona yüzde yüz hazır olmadıklarını aktaran 25 yaşındaki pota altı oyuncusu, "Dünya Kupası'ndan gelen arkadaşlarımız var. Sakat olan oyuncularımız var. Tam takım olarak idman da yapamıyoruz. THY Avrupa Ligi'nde kolay maç yok. Maçlara tek tek bakıp kazanmak istiyoruz. Umarım bu sezon istediğimiz başarıya ulaşırız. Bizi zor bir sezon bekliyor. Her şey umduğumuz gibi giderse sezonun güzel biteceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Erdem hoca daha detaycı diyebilirim"

Çok yoğun bir tempodan geçtiklerini belirten Ercan Osmani, "Çok fazla maç yapıyoruz. Takıma katılan birçok yeni oyuncu var. Yeni bir uyum yakalamaya çalışıyoruz. Hocamız Erdem Can da yeni. Onun sistemini anlamaya çalışıyoruz. Bu yoğun tempoda çalışmalarımız iyi gidiyor. Ergin Ataman'ı daha çok milli takımdan tanıyorum. İkisinin de sistemini beğeniyorum. Erdem hoca daha detaycı diyebilirim. Tek farkları bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezon öncesi Anadolu Efes taraftarına mesaj gönderen milli basketbolcu, "Daha önce de olduğu gibi her zaman bizi desteklemeye devam etsinler. Sonuçta inişli çıkışlı bir sezon da geçirebiliriz. Arkamızda olduklarını bilmek, bize ekstra bir güç hissettirecek. Bu yüzden onları tüm maçlara davet ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.