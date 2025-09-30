Anadolu Efes, EuroLeague'e galibiyetle başladı

EuroLeague'in açılış haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Karadağ'ın Podgorica şehrinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda oynanan maçta İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

ANADOLU EFES GALİBİYETLE BAŞLADI

Başa baş geçen mücadeleyi son anlarda harika oynayan Anadolu Efes, 85-78'lik skorla kazandı. Efes, bu skorla birlikte EuroLeague'e galibiyetle başladı.

EN SKORER İSİMLER

Bu mücadelede en skorer isimler Anadolu Efes'te 16'şar sayı kaydeden Jordan Loyd ve Rolands Smits oldu.