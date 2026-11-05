Anadolu Efes, EuroLeague'de evinde Paris Basketbol'a 95-90 yenildi

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Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya)

Anadolu Efes : Loyd 3, Saric 10, Malcolm 20, Fernando 14, Payne 33, Strazel 4, Yusta 2, Jones 2, Ercan Osmani 2, Papagiannis, Erkan Yılmaz

Paris Basketbol: Warren 13, Hifi 28, Herrera 5, Faye 7, Morgan 3, Cavaliere 2, Rhoden 14, Etienne 12, Ayayi 2, Dokossi, Johnson 1, Pereira 8

1. Periyot: 26-23

Devre: 36-42

3. Periyot: 70-66

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 95-90 yenildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Saric, Fernando, Payne ve Malcolm ile skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikada 6 sayılık (18-12) fark yakaladı. Müsabakanın 8. dakikasında farkı 8 sayıya (22-14) çıkaran lacivert-beyazlılar, son 1 dakikada rakibinin farkı kapatmasına rağmen ilk çeyreği 26-23 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi giremeyen Anadolu Efes, ilk 5 dakika 23 saniyede sadece 1 sayı üretebildi. Konuk takım, bu sürede attığı basketlerle 15. dakikayı 35-27 üstün geçti. Lacivert-beyazlılar, Payne'nin 16. dakikadaki 3 sayılık basketiyle maça tutunurken, 19. dakikada farkı 1 sayıya (36-37) kadar indirdi. Kalan sürede öne geçemeyen lacivert-beyazlı ekip, devre arasına 42-36 geride gitti.

Maçın ikinci yarısında oyun olarak dengeyi kuran Anadolu Efes, uzun süre takip ettiği rakibini 27. dakikanın başında Fernando'nun basketiyle 59-57 skorla geride bıraktı. Çekişmeli geçen kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Ev sahibi takım, son dakikada Saric ve Malcolm'un üst üste kaydettiği 2 üçlükle periyodu 70-66 önde bitirdi.

Son çeyrekte oyundan düşmeyen Paris Basketbol, 34. dakikada 78-76 öne geçti. Kritik anlarda basit hatalar yapan Anadolu Efes, 38. dakikanın ilk saniyelerinde 6 sayı (83-89) geriye düştü. Kalan sürede hata yapmayan Paris Basketbol, sahadan 95-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Payne'nin 33 sayı ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemedi. Ev sahibi ekipte Malcolm 20 sayı, 6 ribaunt, Fernando 14 sayı, 10 ribaunt, Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi. İlk 5'inden 80 sayı katkısı alan Anadolu Efes'te kenardan gelen 6 oyuncu sadece 10 sayı üretebildi.

Konuk takımda ise 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistle oynayan Hifi, galibiyeti getiren oyuncu oldu. Fransız ekibinde kenardan gelen Rhoden 14, Etienne ise 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Maça ilk 5 başlayan Warren da 13 sayı ve 5 ribauntla günün etkili oyuncuları arasında yer aldı.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10. maçına çıkan lacivert-beyazlılar, 6. kez yenildi.

Sahasında son 2 maçta Beşiktaş ve Panathinaikos'u mağlup eden Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdüremedi.

Son 3 maçına deplasmanda çıkan Paris Basketbol ise bu müsabakaların tamamını kazandı. Fransız ekibi, toplamda 4 galibiyete ulaştı.

Kaynak: AA