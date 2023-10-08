Anadolu Efes, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Çağdaş Bodrumspor'u 87-75 yendi.

Menteşe Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 geride geçen Anadolu Efes, soyunma odasına 45-42 üstün gitti.

Çekişmeli geçen mücadelenin 3. çeyreği 64-64 beraberlikle geçilirken, son periyotta üstün bir oyun sergileyen Anadolu Efes, sahadan 87-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te 21 sayıyla mücadele eden Rodrigue Beaubois ile 17 sayı bulan Derek Xavier Willis takımlarının en skorer oyuncusu oldu.

Çağdaş Bodrumspor'da Benjamin Alexander Moore 16, Dominic Jordan Artis 14 ve Jaron Tremel Johnson 12 sayı üretti.