Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 17. hafta maçında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Anadolu Efes'ten Şehmus Hazer ve Bursaspor'dan Parsons dikkat çekti.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Nazlı Çisil Güngör, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes : Weiler-Babb 3, Cordinier 12, Dozier 4, Poirier 7, Ercan Osmani 11, Şehmus Hazer 23, Lee 12, Smits 9, David Mutaf 8, Jones 6, Erkan Yılmaz

Bursaspor Basketbol: Childress 15, Berk Can Akın, King 3, Konontsuk 10, Nnoko 2, Parsons 23, Delaurier 4, Crawford 16, Yavuz Gültekin 7, Yesukan Onar

1. Periyot: 20-12

Devre: 45-30

3. Periyot: 74-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Bursaspor Basketbol'u 95-80 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
