Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. haftada Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN ile derbi maçında karşı karşıya gelecek. Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Anadolu Efes, yarın Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Derbide Emin Moğulkoç, Alper Özgök ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.
Ligdeki 21 maçta 18 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 2. sırada giriş yaptı.
Anadolu Efes ise 21 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 yenilgiyle 6. sırada kendine yer buldu.
Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 78-69 mağlup etti.
Kaynak: AA / Metin Arslancan