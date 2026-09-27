Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 95-81 yendi; Dario Saric 16 sayıyla en skorer oldu

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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Duhan Köyiçi

ANADOLU EFES: Mike James 11, Dario Saric 16, Bruno Fernando 7, Jordan Loyd 11, Sarper Mutaf 9, Daron Russell 9, Matthew Strazel 10, Santiago Yusta 8, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 5,

BEŞİKTAŞ: Berk Uğurlu 10, Furkan Korkmaz 8, Jaylen Nowell 3, Eugene Omoruyi, Ante Zizic 12, Anthony Brown 13, David DeJulius 11, Wenyen Gabriel 9, Metecan Birsen 7, Conor Morgan 8

1'İNCİ PERİYOT: 20-16

DEVRE: 46-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-59

5 FAUL ALAN: Morgan ( Beşiktaş )

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı