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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Biotekno Körfez Basket'i 93-77 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti. Efes bu sonuçla haftanın galibi olurken Körfez Basket sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner

Anadolu Efes : Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu

Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8

1. Periyot: 24-14

Devre: 49-32

3. Periyot: 67-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.

Kaynak: AA
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