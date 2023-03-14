Anadolu Efes, Real Madrid'i devirdi! Shane Larkin uçuşlarda

Temsilcimiz Anadolu Efes, EuroLeague'de iki maç aradan sonra galibiyete uzandı. Anadolu Efes, 24. hafta erteleme maçında İspanyol devi Real Madrid'i 90-89'luk skorla mağlup etti.

LARKIN UÇUŞLARDA

Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin, 18 sayı ve 8 asistlik performansla karşılaşmaya damga vurdu. Ergin Ataman, Larkin'e övgüler yağdırdı.

"SHANE EN İYİLERDEN"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman takımın yıldızı hakkında, "Bence Shane Larkin, EuroLeague'deki en iyi oyunculardan biri. Biz onu her zaman böyle görmek istiyoruz. Aralık ortasına kadar oynayamadı, sonrasında geri geldi. Yıldız oyuncular bu tarz maçları çok sever. Shane, umarım bu şekilde oynamaya devam edecek" açıklamasında bulundu.