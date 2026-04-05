Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 85-60'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Özge Şentürk Bayraktar

Aliağa Petkimspor: Whittaker 4, Efianayi 7, Franke 13, Troy Selim Şav 2, Sajus 10, Brown 5, Blumbergs 7, Mustafa Kurtuldum 8, Yunus Emre Sonsırma 2, Floyd 2

Anadolu Efes : Loyd 26, Weiler-Babb 6, Dessert 7, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 5, Beaubois 2, Şehmus Hazer 11, Smits 4, Dozier 9, Burak Can Yıldızlı 3, Mutaf 4, Jones 1

1.? ?Periyot: 13-24

Devre: 28-49

3.? ?Periyot: 45-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk olduğu Aliağa Petkimspor'u 85-60 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
