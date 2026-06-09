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Anadolu Efes, ABD'li oyun kurucu Saben Lee'ye veda etti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, sezon içinde kadroya katılan ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yollarını ayırdığını duyurdu. Lee, bu sezon 22 maçta 15.45 sayı, 3.14 ribaunt ve 5.27 asist ortalamaları yakaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Saben Lee, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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