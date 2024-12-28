Anadolu Ajansı, 2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde Basın Destek Ödülü Aldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde, Anadolu Ajansı motosiklet sporuna verdiği katkılardan ötürü ödüle layık görüldü. Tören, merhum eski federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar'ı anarak başladı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun gerçekleştirdiği "2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni"nde Anadolu Ajansı ödüle layık görüldü.
Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapılan tören, merhum eski federasyon başkanı Bekir Yunus Uçar'ı anarak başladı.
Törende Anadolu Ajansı'na motosiklet sporuna verdiği katkı sebebiyle basın destek ödülü verildi.
Ödülü Anadolu Ajansı adına Spor Haberleri Müdürü Eyüp Karakuş, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den aldı.