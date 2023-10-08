İlki 1951'de düzenlenen Amsterdam Kanal Yarışı, Amsterdam'ın merkezinde gerçekleşti. Bu kürek yarışı, Amsterdam kanalları üzerinde yaklaşık 23 kilometrelik mesafede düzenleniyor. Her yıl Ekim ayında gerçekleştirilen bu etkinlik, Amsterdam'ın denizcilik mirasını kutlamanın yanı sıra başkentin ünlü su yollarını sergilemek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

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Kanal yarışından çeşitli görüntüler

İlki 1951'de düzenlenen Amsterdam Kanal Yarışı Cumartesi günü Amsterdam'ın merkezinde gerçekleşti.

Bu kürek yarışı, Amsterdam kanalları üzerinde yaklaşık 23 kilometrelik mesafede düzenleniyor. Amsterdam şehir merkezinde geçen bu eşsiz yarış her yıl Ekim ayında gerçekleştiriliyor.

Bu zorlu spor etkinliğinde geçilmesi gereken yaklaşık 70 köprünün yanı sıra atlatılması gereken gezi tekneleri ve sandallar bulunuyor.

Her yıl düzenlenen bu etkinlik, Amsterdam'ın denizcilik mirasını kutlamanın yanı sıra başkentin ünlü su yollarını sergilemek için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Katılımcıları Anne Frank Evi, Rijksmuseum ve Skinny Köprüsü gibi sembolik yapıların önünden geçiren bu rota, Amsterdam'ın zengin tarihini de gözler önüne seriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amsterdam'dan bildiriyor.(XHTV)