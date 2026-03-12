Haberler

Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Güncelleme:
Real Betis, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma planını iptal ederken Faslı orta saha oyuncusunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

  • Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini alma planını rafa kaldırdı.
  • Sofyan Amrabat sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek.
  • Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında İspanya La Liga ekibi Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübünün Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini alma planını rafa kaldırdığı öğrenildi.

SEZONA İYİ BAŞLADI, SAKATLIK PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Amrabat, sezonun ilk bölümünde sergilediği performansla dikkat çekmişti. İspanyol ekibinin, deneyimli futbolcunun bonservisini sezon sonunda almayı planladığı ifade edildi.

Ancak Amrabat'ın kasım ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalması Real Betis yönetiminin planlarını değiştirdi. İspanyol kulübü bu gelişmenin ardından oyuncunun bonservisini alma düşüncesinden vazgeçti.

SEZON SONUNDA İSTANBUL'A DÖNECEK

Sabah'ın haberine göre Sofyan Amrabat sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi devam eden Faslı futbolcunun geleceği sezon sonunda yeniden değerlendirilecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Real Betis formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı. Amrabat bu maçlarda gol ya da asist katkısı üretemedi. Faslı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

İsmail Elal
Haberler.com
Haberler.com
