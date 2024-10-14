Ampute Milli Takımı Kırşehir Kampını Tamamladı

Kırşehir'de 10 gündür kampta olan Ampute Milli Takımı kamp süresini tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'e Kırşehir Platformu davetlisi olarak kamp yapmaya gelen Ampute Milli Takımı, merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek şehir kampını tamamladı. Kamp süresince teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapan milli takım, şampiyona öncesinde performansını üst seviyeye çıkarmaya odaklandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenci buluşmalarına katılan takım, şehirde tarihi ve kültürel alanları da gezerek antrenmandan arda kalan boşlukları değerlendirdi.

Milli takım, Kırşehir'de sulak alan olmasına rağmen Seyfe Gölü Kuş Cennetinde antrenman yaparak kuraklığa dikkat çekmişti. - KIRŞEHİR