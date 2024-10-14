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Ampute Milli Takımı Kırşehir Kampını Tamamladı

Ampute Milli Takımı Kırşehir Kampını Tamamladı
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Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'de 10 gün süren kampını tamamlayan Ampute Milli Takımı, Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret etti. Takım, teknik ve taktik antrenmanlarının yanı sıra şehrin kültürel alanlarını gezerek boş zamanlarını değerlendirdi.

Kırşehir'de 10 gündür kampta olan Ampute Milli Takımı kamp süresini tamamlayarak şehirden ayrıldı.

Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'e Kırşehir Platformu davetlisi olarak kamp yapmaya gelen Ampute Milli Takımı, merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek şehir kampını tamamladı. Kamp süresince teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapan milli takım, şampiyona öncesinde performansını üst seviyeye çıkarmaya odaklandı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde öğrenci buluşmalarına katılan takım, şehirde tarihi ve kültürel alanları da gezerek antrenmandan arda kalan boşlukları değerlendirdi.

Milli takım, Kırşehir'de sulak alan olmasına rağmen Seyfe Gölü Kuş Cennetinde antrenman yaparak kuraklığa dikkat çekmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muharrem Ertaş Kültür Sanat Neşet Ertaş Milli Takım Kültür Çevre Spor

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