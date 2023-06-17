Polonya'da düzenlenen A Ligi müsabakalarına İngiltere yenilgisi ile başlayan Ampute Milli Takımı, İspanya'yı 4-0 yendi.

Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Uluslar A Ligi müsabakalarına 1-0'lık İngiltere yenilgisi ile başlayan Avrupa ve Dünya şampiyonu Türk Milli Takımı, ikinci maçında İspanya'yı 4-0 yendi. Krakow'da oynanan karşılaşmaya ilk günün aksine hızlı başlayan ay-yıldızlılar 15. dakikada Alican'ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası baskısını yükselten milliler, 23. dakikada Savaş Kaya, 25. dakikada ise Mehammet Yeğen'in golleri ile durumu 3-0'a taşıdı. Maçın sonlarına kadar hızı kesilmeyen Ampute Milli Takımı Fatih Şentürk'ün 55. dakikada attığı golle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. İngiltere ise ev sahibi Polonya'yı 2-1 yendi, grupta 6 puanla liderliğini sürdürdü.

Türkiye A Grubu'ndaki son maçını ise yarın Krakow'da saat 17.00'de ev sahibi Polonya ile oynayacak. - İSTANBUL