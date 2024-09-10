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Ampute Milli Futbol Takımı Marmaris'te gelişim kampına girdi

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Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi. Teknik direktör İsmail Temiz, takımın başarılarının kendileri için yeterli olmadığını belirterek Balkan turnuvası ve 2026 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelişim kampına girdi.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste üçüncü kez şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımının teknik direktörü İsmail Temiz kampta yaptığı açıklamada üç Avrupa şampiyonluğunun kendileri için yeterli olmadığını anlatarak sırayla Balkan turnuvası ve 2026 Ampute Futbol Dünya Şampiyonasında mücadele edeceklerini dile getirdi.

Milli takımın Avrupa şampiyonluğunun dışında 1 de Dünya şampiyonluğunun bulunduğuna dikkati çeken Temiz, "Zirveye çıkmak için çok çalıştık, zirvede kalmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ampute Futbol Milli takımı 2 etap halinde 64 sporcudan oluşan tarihinin en geniş kapsamlı kampını gerçekleştiriyor şu an." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Dünya Şampiyonası İsmail Temiz Marmaris Futbol Güncel Dünya Spor

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