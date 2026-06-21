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Ampute Futbol Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Uğur Özcan vefat etti

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Ampute Futbol Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Uğur Özcan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özcan'ın vefatı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç tarafından duyuruldu.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Uğur Özcan, hayatını kaybetti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazi Uğur Özcan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erkoç, mesajında "Ampute Futbol Eski A Milli Takımı Antrenörü Uğur Özcan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Özcan'ın teknik direktörlüğünde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonluğu elde etmişti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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