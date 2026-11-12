Ampute Futbol Milli Takımı Meksika'da üst üste şampiyonluk için sahaya çıkıyor

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Ampute Futbol Milli Takımı, Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'nda "şampiyon" ünvanını korumak için sahaya çıkacak.

San Juan de los Lagos kentinde yarın başlayacak 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.

Türk sporunda uluslararası başarılarla adından söz ettiren Ampute Futbol Milli Takımı, bu branştaki en önemli organizasyonda yeni bir zafer elde etmeye çalışacak.

Türkiye, İstanbul'daki 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak tarihi başarıya imza atmıştı. Final maçında Angola'yı 4-1 mağlup eden milliler, seyircisi önünde tarihindeki ilk dünya kupasını kazanmıştı.

Meksika'dan zaferle dönerek üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu hedefleyen ay-yıldızlı ekibin, üç Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Millilerin kupadaki dereceleri

Ampute Futbol Dünya Kupası, 2005 yılından itibaren Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) tarafından düzenleniyor.

Söz konusu tarihten sonraki 7 organizasyonda Özbekistan 3, Brezilya, Rusya, Angola ve Türkiye birer şampiyonluk yaşadı.

İstanbul'da 2022'de altın madalya kazanan milli takım, kupa tarihinde ayrıca 1 gümüş, 4 bronz madalya elde etti.

Son iki organizasyonda finale çıkmayı başaran milliler, 2018'de ev sahibi Angola'ya penaltılarla kaybederek ikinci oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, kupayı 2007, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında üçüncü bitirdi.

2026 Dünya Kupası'nın favorileri, son iki organizasyonda finalde karşılaşan Türkiye ve Angola gösteriliyor.

Rakipler ve maç programı

Organezasyonda B Grubu'nda yer alan milliler; İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan alınan bilgiye göre, ay-yıldızlıların grup aşamasındaki maç programı şöyle (TSİ):

14 Kasım Cumartesi:

22.00 Türkiye-Nijerya (Santa Lucia 1 Stadı)

16 Kasım Pazartesi:

00.30 Mısır-Türkiye (Santa Lucia 2 Stadı)

21.00 Türkiye-İspanya (Santa Lucia 1 Stadı)

Kadro

Kadroda yapılanmaya giden milli takımda, 8 futbolcu ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyecek.

İsmail Temiz'in teknik direktörlüğünü yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı'nın 15 kişilik Dünya Kupası kadrosu ise şöyle:

Mert Yıldız, Furkan Arslan, Çınar Akın Taşyapar, İsmail Korkmaz, Serkan Dereli, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Muhammet Yeğen, Fuat Taştan, Eyyüp Alparslan, İbrahim Halil Esen, Tuncay Efe Hankulu, Hamza Yusuf Ersen, Zülfücan Derinpınar, Emin Tiryaki.

Gruplar

2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlar ve grupları şu şekilde:

A Grubu: Meksika, İtalya, Liberya, Cezayir

B Grubu: Türkiye, İspanya, Nijerya, Mısır

C Grubu: Brezilya, Japonya, Almanya, Ukrayna

D Grubu: Angola, Kolombiya, Gana, Irak

E Grubu: Özbekistan, Fas, ABD, Uruguay

F Grubu: İngiltere, Polonya, İran, Kosta Rika

Statü

Dünya Kupası'nda gruplarında ilk iki sırayı alan ülkelerin yanı sıra üçüncü sıradaki en iyi dört takım, son 16 turuna yükselecek.

Müsabakalar, bu turdan itibaren tek maç eleme usulüyle yerel saate göre 22 Kasım'da oynanacak finale kadar devam edecek.

Kaynak: AA