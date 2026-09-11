Ampute Futbol Milli Takımı dünya kupasına odaklandı

Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları, Meksika'da düzenlenecek dünya kupasında son şampiyon ünvanını korumayı hedefliyor.

Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kamp merkezinde 18 Eylül'e kadar çalışacak milli takım, 13-22 Kasım 2026'da Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenecek dünya kupası öncesinde güç depoluyor.

Daha önce bu sevinci yaşayanlar ile takıma yeni katılan milli futbolcular, kupayı tekrar kazanarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

"Enerjimiz ve motivasyonumuz oldukça yüksek"

Takımın tecrübeli oyuncularından Muhammet Yeğen, AA muhabirine, 2014 yılından beri Ampute Futbol Milli Takımı forması giydiğini söyledi.

İyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten Muhammet, "Şu anki kadroda daha önce dünya kupası kazanan arkadaşlarımız da var, takıma yeni katılanlar da var. Enerjimiz ve motivasyonumuz oldukça yüksek. Biz son dünya kupası şampiyonuyuz, aynı zamanda Avrupa şampiyonuz. Bizim yükümüz diğer ülkelere göre daha ağır. Bunun bilincindeyiz ve o yönde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Muhammet Yeğen, dünya kupasını yeniden kazanmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünya arenasında işler çok farklı oluyor. Çok isteyenin, çok mücadele edenin kazanacağı bir organizasyon. Bu tür turnuvalar öncesinde hazırlık kampları çok önemli. Bizim de en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Biz buraya milliyetçilik duygularıyla da geliyoruz. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bizim kazanmaktan başka alternatifimiz yok. İnşallah yeniden o kupayı ülkemize getireceğiz."

"Burada gayet iyi bir aile ortamımız var"

Milli futbolcu Zülfücan Derinpınar da Meksika'ya son dünya şampiyonu ünvanıyla gideceklerini ve takımda morallerin yerinde olduğunu söyledi.

Takımda herkesin galibiyet için çalıştığına değinen Zülfücan, "Burada gayet iyi bir aile ortamımız var. İyi hazırlanıyoruz. Buraya iki kamp döneminin ardından geldik. Riva'da iki kamp yaptık. Burası üçüncü kampımız. Her şey iyi ilerliyor. Dünya kupasına iyi hazırlanıp elimizdeki şampiyon ünvanını vermek istemiyoruz. Uzun yıllardır ambargo koyduk buna, devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünya kupasını yeniden kazanıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz"

Şeyhmus Erdinç ise iyi bir tesiste dünya kupasına hazırlandıklarını anlattı.

Kupayı yeniden Türkiye'ye getirmek için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Şeyhmus, şunları kaydetti:

"Daha önce de kazandığımız dünya kupasını yeniden kazanıp ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Kamplarımızın henüz başındayız. Turnuvaya daha süremiz var ama biz iyi hazırlanıyoruz. Yüksek irtifa kampıyla birlikte hem kondisyon anlamında hem de teknik anlamda Meksika'da oynacağımız şartlara uygun şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Biz bu antrenmanlarla kendimizi daha da yukarı çıkarıp en iyi halimize gelmeyi hedefliyoruz. Takımdaki arkadaşlık ortamı da mükemmel gidiyor. Genç arkadaşlarımız eklenmeye devam ediyor. Biz de onlara abileri olarak daha önceki turnuvalardaki tecrübelerimizi aktarıp dünya kupasına birlik ve beraberlik içerisinde gitmeyi planlıyoruz. Burada bize bu imkanları sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesine de teşekkür ederiyorum."

Kaynak: AA