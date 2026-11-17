Ampute Futbol Milli Takımı 7 puanla grup lideri olup son 16'da Kolombiya ile eşleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti. B Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamlayan milliler, D Grubu'nu 4 puanla 3. bitiren Kolombiya ile 19 Kasım Perşembe TSİ 02.30'da karşılaşacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Kolombiya ile eşleşti.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentindeki organizasyonda "son dünya şampiyonu" ünvanıyla yer alan milli takımın son 16 turundaki rakibi belli oldu.
B Grubu'nu 7 puanla zirvede tamamlayan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nu 4 puanla 3. bitiren Kolombiya ile eşleşti. Ampute Futbol Milli Takımı ile Kolombiya arasındaki son 16 turu karşılaşması, 19 Kasım Perşembe günü TSİ 02.30'da başlayacak.
Milliler, çeyrek finale yükselmesi durumunda ise Meksika-Japonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.